"Покончено": экс-советник Трампа сообщил Зеленскому плохую новость

Зеленский утрачивает влияние на переговоры с Россией, считает Стивен Бэннон.Стивен Бэннон, экс-советник президента США Дональда Трампа, высказал мнение о том, что Владимир Зеленский больше не способен диктовать условия для мирного урегулирования конфликта с Россией.