"Не понимаю, чем топить будете?Дровами? У вас же и дров нет"...

Всего несколько месяцев назад в российском сегменте интернета было актуально, например, вот такое объявление: "BTE LLP - Европейская фирма предлагает долгосрочное сотрудничество по закупке древесных пеллетов с объемом от 100 т до 10000 тонн ежемесячно.
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