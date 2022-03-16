"Не понимаю, чем топить будете?Дровами? У вас же и дров нет"...

Всего несколько месяцев назад в российском сегменте интернета было актуально, например, вот такое объявление: "BTE LLP - Европейская фирма предлагает долгосрочное сотрудничество по закупке древесных пеллетов с объемом от 100 т до 10000 тонн ежемесячно.