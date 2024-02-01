Царьград Фото: globallookpress.com В самых крупных за много лет учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), проводимых Североатлантическим альянсом, принимают участие 90 тыс.
Без шансов: Кедми дал прогноз и НАТО, и России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
Откуда Кедми знать наперед цели НАТО, предполагать можно
Ответить
13 час.
Одиссей
Вы, премудрая наша, каменты хоть читаете? Хотя бы те, которые сами комментите? Я ж, вроде, черным по русски предлагал прогуляться по Берлинам и ПОрижам. Ну, чтоб дорожка не зарастала. А Вы мне все про Околицу навяливаете.. Это что, Ваш пунктик?
Ответить
13 час.
Одиссей
Сдается мне, что смешали все в один форшмак именно Вы. 1. При чем здесь СССР?? Его уже 30+ лет как нет. А Кедми/Казаков уехал в Израиль еще раньше. Все уж быльем поросло.. 2. Вы понимаете значения терминов, которыми бросаетесь? Ашкенази - европейские евреи. Сплошь и рядом - рослые, рыжие, голубоглазые. Тут заслуга евреек и Галахи, но, вообще-то, эта ветка (светловолосые-голубоглазые) появилась у евреев после вавилонского плена, где они пересеклись с завоевателями с Севера - нашими славными предками. Кстати, ашкеназы настолько фенотипически неотличимы от северо-европейцев, что один из них был изображен на плакате, призывавшем в 3м рейхе вступать немцев в СС. Ни больше - ни меньше. Такой вот карамболь. Сефарды - евреи "африканские". Они смуглые, кареглазые, низкорослые/коренастые. Но различия эти - чисто фенотипические (о реальных, генетических евреях помолчим): и те, и другие, согласно галахическим законам - евреи. Как Вы умудряетесь противопоставить им Кедми, для меня тайна великая еси. 3. А с чего Вы взяли, что Кедми так уж ненавидит Россию. Я такого не заметил. Наоборот, он регулярно давал дельные советы ,высказывал комплементарные мысли, критиковал - но с сарказмом, мол, слушать больно, но это для пользы дела, ты прислушайся, не делай глупости. Ну, как-то так..
Ответить
12 час.
Свежие комментарии