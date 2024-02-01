Без шансов: Кедми дал прогноз и НАТО, и России

Одиссей

Сдается мне, что смешали все в один форшмак именно Вы. 1. При чем здесь СССР?? Его уже 30+ лет как нет. А Кедми/Казаков уехал в Израиль еще раньше. Все уж быльем поросло.. 2. Вы понимаете значения терминов, которыми бросаетесь? Ашкенази - европейские евреи. Сплошь и рядом - рослые, рыжие, голубоглазые. Тут заслуга евреек и Галахи, но, вообще-то, эта ветка (светловолосые-голубоглазые) появилась у евреев после вавилонского плена, где они пересеклись с завоевателями с Севера - нашими славными предками. Кстати, ашкеназы настолько фенотипически неотличимы от северо-европейцев, что один из них был изображен на плакате, призывавшем в 3м рейхе вступать немцев в СС. Ни больше - ни меньше. Такой вот карамболь. Сефарды - евреи "африканские". Они смуглые, кареглазые, низкорослые/коренастые. Но различия эти - чисто фенотипические (о реальных, генетических евреях помолчим): и те, и другие, согласно галахическим законам - евреи. Как Вы умудряетесь противопоставить им Кедми, для меня тайна великая еси. 3. А с чего Вы взяли, что Кедми так уж ненавидит Россию. Я такого не заметил. Наоборот, он регулярно давал дельные советы ,высказывал комплементарные мысли, критиковал - но с сарказмом, мол, слушать больно, но это для пользы дела, ты прислушайся, не делай глупости. Ну, как-то так..