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Мировое обозрение

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Экспорт российских кондитерских изделий в 2025 году вырос на 14%

Экспорт российских кондитерских изделий в 2025 году вырос на 14%

Российские кондитеры в 2025 году заработали на экспорте более $2 млрд. Рост — 14%. И это не разовая удача: в 2026-м темпы остаются высокими.

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