Льготное кредитование сельхозпроизводителей и малого бизнеса выросло на 13%

По итогам первого полугодия 2026 года объем льготных кредитов сельхозпроизводителям и представителям сектора среднего и малого бизнеса (СМБ) увеличился на 13% год к году, до 72,5 млрд рублей.
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