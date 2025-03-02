Как провести канун Великого поста и у кого просить прощения? 2 марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье.
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Как провести канун Великого поста и у кого просить прощения? 2 марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье.