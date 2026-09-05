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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев об 1:2 с ЦСКА: «Подвел команду с этим пенальти, кучу моментов не забил. Когда я сфолил, то даже не спорил, а в концовке был идентичный момент, но почему‑то ВАР не посмотрели»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ .  «Мы играли хорошо.

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