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Царьград

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Глава ГУР Иващенко грозит, что Россия будет воевать еще два года

Глава ГУР Иващенко грозит, что Россия будет воевать еще два года

Глава украинской разведки Олег Иващенко рассказал, что ждет Украину этой осенью и зимой, и почему рассчитывать на скорое прекращение огня не приходится.

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