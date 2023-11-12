ИИ-агенты Билла Гейтса: как новый виток в эволюции компьютерных технологий и...

ИИ-агенты Билла Гейтса: как новый виток в эволюции компьютерных технологий изменит повседневную жизнь человекаБилл Гейтс (Bill Gates), сооснователь корпорации Microsoft, в своём блоге поделился прогнозами о будущем ИИ и его роли в нашей повседневной жизни.