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ИИ-агенты Билла Гейтса: как новый виток в эволюции компьютерных технологий и...

ИИ-агенты Билла Гейтса: как новый виток в эволюции компьютерных технологий и...

ИИ-агенты Билла Гейтса: как новый виток в эволюции компьютерных технологий изменит повседневную жизнь человекаБилл Гейтс (Bill Gates), сооснователь корпорации Microsoft, в своём блоге поделился прогнозами о будущем ИИ и его роли в нашей повседневной жизни.

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