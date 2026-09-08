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Почему сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать самой напряженной в истории

Почему сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать самой напряженной в истории

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке, проходит под девизом «Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединенных Наций, работающая на благо всех».

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