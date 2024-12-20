Даниил Бессарабов подчеркнул, что Россия шаг за шагом укрепляет свой суверенитет Итоги года с президентом России Владимиром Путиным – это пример реальной демократии и истинной свободы слова в противовес уродливым проявлениям западных стандартов.
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