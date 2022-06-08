Фотоловушка "поймала" уроженку Уссурийской тайги тигрицу Елену с ухажером

Фотоловушка "поймала" уроженку Уссурийской тайги тигрицу Елену с ухажером

Погодные условия наконец-то позволили сотрудникам Хинганского заповедника при поддержке Центра "Амурский тигр" посетить места обитания тигрицы Елены в Амурской области и проверить установленные там фотоловушки.

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