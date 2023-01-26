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Самый скоростной водородный поезд запустили в Китае

Китай представил самый быстрый в мире пассажирский поезд на водородном топливе. Как сообщает Gizmochina, поезд был разработан CRRC, ведущим производителем железнодорожных транспортных средств, и поддерживается компанией Chengdu Rail Transit.

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