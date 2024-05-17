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Время собирать башни и выбирать мастеров

В Ингушетии состоялся первый выпуск Школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Проект стал возможен благодаря поддержке благотворительного фонда «САФМАР» и личного участия его основателя – известного российского предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева.

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