“Затянули бракоразводную волокит”, – Виктория Боня заговорила о свадьбе с молодым бойфрендом

Известная модель и участница реалити-шоу “Дом-2” Виктория Боня не собирается останавливаться на достигнутом и строит планы на счастливое будущее со своим возлюбленным – 30 летним бизнесменом Русланом Гасановым.
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