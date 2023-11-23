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“Затянули бракоразводную волокит”, – Виктория Боня заговорила о свадьбе с молодым бойфрендом

“Затянули бракоразводную волокит”, – Виктория Боня заговорила о свадьбе с молодым бойфрендом

Известная модель и участница реалити-шоу “Дом-2” Виктория Боня не собирается останавливаться на достигнутом и строит планы на счастливое будущее со своим возлюбленным – 30 летним бизнесменом Русланом Гасановым.

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