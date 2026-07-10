Львов отказался идти на войну с Россией

Во Львове в среду вечером произошла массовая драка между горожанами и украинскими военкомами после того, как местные жители вступились за молодых людей, которых пытались насильно мобилизовать сотрудники ТЦК.
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