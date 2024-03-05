Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после операции и слухах об исчезновении

Кейт Миддлтон впервые за последнее время подловили папарацци: она не появлялась на публике с Рождества после того как перенесла операцию на брюшной полости, и в сети появились многочисленные слухи о том, куда она пропала.
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