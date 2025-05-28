Российский дрон попал в гараж с боеприпасами ВСУ в ДНР

В населённом пункте Алексеевка в ДНР российский дрон-камикадзе попал в гараж с боеприпасами ВСУ, сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил.
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