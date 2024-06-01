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Позитив для оптимистов

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  • Eugene69072
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Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского

Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского

Елена Мурзина Украина — страна, которая сама является созданным искусственно конструктом, и живёт она тоже исключительно искусственно созданными мифами Страна быстрого дофамина Суверенной страны, даже хотя бы её подобия, уже давно нет.

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