Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского

Елена Мурзина Украина — страна, которая сама является созданным искусственно конструктом, и живёт она тоже исключительно искусственно созданными мифами Страна быстрого дофамина Суверенной страны, даже хотя бы её подобия, уже давно нет.
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