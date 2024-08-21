Китайский производитель электромобилей Nio покроет зарядными станциями весь Китай

Компания Nio, производитель электромобилей из Китая, объявила о планах установить зарядные станции для аккумуляторов в каждом из 2 844 районов КНР к концу июня 2025 года и расширить станции для замены аккумуляторов до более чем 2 300 районов к концу 2025 года.