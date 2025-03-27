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Нарушение ПДД оказалось фатальным для орловского водителя

Нарушение ПДД оказалось фатальным для орловского водителя

В Орловской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись отечественная «Нива» и большегруз.   Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 26 марта в 8:55 на 135 километре автодороги «Орёл-Ефремов».

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