Нарушение ПДД оказалось фатальным для орловского водителя

В Орловской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись отечественная «Нива» и большегруз. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 26 марта в 8:55 на 135 километре автодороги «Орёл-Ефремов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии