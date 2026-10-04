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ИА Регнум

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Капитан рейса Flydubai рассказал, куда ушел его напарник перед инцидентом

Капитан рейса Flydubai рассказал, куда ушел его напарник перед инцидентом

Капитан Flydubai Смит Маччхар заявил, что незадолго до нападения второй пилот отошел для молитвы и несколько минут находился вне его поля зрения.

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