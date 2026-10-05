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Царьград

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Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева, заявил МИД

Польша не будет эвакуировать дипломатов из Киева, заявил МИД

Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на ранее поступившие предупреждения о потенциальной угрозе.

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