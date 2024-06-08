РАН: к 2050 году численность населения России сократится на 10 миллионов человек

Авторы исследования считают свой прогноз достаточно оптимистичным.Эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН представили данные, согласно которым население страны может сократиться на 10 миллионов человек в течение следующих 25 лет, сообщает издание «Советская Россия».