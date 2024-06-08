Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Чубайса по известным каналам надо предупредить о том ,что можно и клюв потерять ,ведь ледорубов на всех хватит ....Чубайса назначили...
  • Grandad
    Деньги реальные, срок условный. Неплохо. После такого и другие бояться не будут.В Александрове же...
  • Светлана Зуева
    Читала и.....радовалась за наших ребят!!! 👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪То исчезал, то по...

РАН: к 2050 году численность населения России сократится на 10 миллионов человек

РАН: к 2050 году численность населения России сократится на 10 миллионов человек

Авторы исследования считают свой прогноз достаточно оптимистичным.Эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН представили данные, согласно которым население страны может сократиться на 10 миллионов человек в течение следующих 25 лет, сообщает издание «Советская Россия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Думаю будет миллионов 250.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх