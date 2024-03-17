Почему ОСАГО может стать дороже не только для виновника, но и для пострадавшего в ДТП

Почему обязательное страхование автогражданской ответственности становится дорогим не только для виновника ДТП, но и для потерпевшего? В настоящее время стоимость ОСАГО в России определяется путем умножения базовой ставки премии на несколько коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих цену.
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