Договор о дружбе России и КНДР выше санкций ООН

Договор о дружбе с КНДР, зарегистрированный в ООН, обязывает Россию соблюдать его даже в том случае, если это противоречит решениям ООН Фото: © KCNA via REUTERS В нашей стране все чаще и чаще звучат призывы выйти из санкций против Северной Кореи.