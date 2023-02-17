Заноза

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Договор о дружбе России и КНДР выше санкций ООН

Договор о дружбе России и КНДР выше санкций ООН

Договор о дружбе с КНДР, зарегистрированный в ООН, обязывает Россию соблюдать его даже в том случае, если это противоречит решениям ООН Фото: © KCNA via REUTERS В нашей стране все чаще и чаще звучат призывы выйти из санкций против Северной Кореи.

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