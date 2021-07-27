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МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил голосового ассистента "Еву" (6+), который может позволить абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама.

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