МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил голосового ассистента "Еву" (6+), который может позволить абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама.
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