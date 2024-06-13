Самара отметила День России праздничным концертом и другими мероприятиями

Вчера, 12 июня, в Самарской области состоялись массовые празднования Дня России. В областном центре состоялся праздничный концерт, на котором собрались известные исполнители, в том числе Вячеслав Бутусов, который поздравил жителей города с праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии