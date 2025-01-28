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Pravda.Ru: нанесение румян под глаза поможет омолодить лицо

Pravda.Ru: нанесение румян под глаза поможет омолодить лицо

Нанесение румян под глаза поможет придать лицу более свежий и молодой вид. Японскую технику нанесения антивозрастного макияжа под названием Igari make-up предложила визажист Игари Синобу, передает Pravda.

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