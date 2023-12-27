"Они идиоты?": Захаровой задали каверзный вопрос о коллегах. Ответ был достойный

Подведение внешнеполитических итогов – прерогатива главы Министерства иностранных дел Сергей Лаврова, но Мария Захарова не упустила возможности и поделилась своим мнение в эфире радио "Комсомольской Правды".
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