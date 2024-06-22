Новицкого, намеревавшегося похитить деньги пенсионеров, отправили под домашний арест

В пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы сообщили, что Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему президенту холдинга АФК «Система» Евгению Новицкому, которого обвиняют в совершении шести преступлений.
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