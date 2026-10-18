Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Днём отца и анонсировал запуск с 2027 года Уральской демографической доктрины, в рамках которой за третьего ребёнка будут выплачивать от 500 тысяч рублей, а студенткам очной формы — по 30 тысяч рублей ежемесячно.
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