Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Днём отца и анонсировал запуск с 2027 года Уральской демографической доктрины, в рамках которой за третьего ребёнка будут выплачивать от 500 тысяч рублей, а студенткам очной формы — по 30 тысяч рублей ежемесячно.