Габриэл Мартинелли: «Всегда равнялся на Роналду. Мне нравился стиль Криштиану, я рос, глядя на его игру»

О Роналду «Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос, глядя на его игру, мне нравился его стиль». О переезде в Англию «Думаю, мне было лет 13 или 14, когда я впервые приехал в Манчестер.
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