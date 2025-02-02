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Погоду в мире будет определять холодный аналог Эль-Ниньо

Погоду в мире будет определять холодный аналог Эль-Ниньо

Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо — продлится весь февраль и затронет март.фото: wikipedia.orgНа нашей планете наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.

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