Погоду в мире будет определять холодный аналог Эль-Ниньо

Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо — продлится весь февраль и затронет март.фото: wikipedia.orgНа нашей планете наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.