Погоду в мире будет определять холодный аналог Эль-Ниньо

Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо — продлится весь февраль и затронет март.фото: wikipedia.orgНа нашей планете наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии