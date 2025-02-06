Российские инвесторы в 2024 году купили 34,4 тонны золота

В четвертом квартале 2024 года частные инвесторы купили 325,4 тонны золота в виде слитков и инвестиционных монет, что на 20,5% больше чем кварталом ранее и на 3% больше год к году, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные World Gold Council (WGC).