Довелось, к сожалению, и нашему поколению жить во времена, когда ежедневно севершаются подвиги и появляются новые Герои.
Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО
Комментарии
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Natali
Победа обязательно будет за нами! 💔
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21 час.
Жанна Чешева
Спасибо! Ждём!!! Верим в наших ребят!
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21 час.
ВераВерная
Очень хорошее дело - выставки, аллеи памяти, галереи с портретами наших героев! Спасибо организаторам и учредителям. Мы должны сохранить память об этой военной операции, о том, что было в годы ВОВ. Всем героям - венок Славы и вечная Память! Наше дело правое, Победа будет за нами!
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16 час.
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