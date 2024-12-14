Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО

ВераВерная

Очень хорошее дело - выставки, аллеи памяти, галереи с портретами наших героев! Спасибо организаторам и учредителям. Мы должны сохранить память об этой военной операции, о том, что было в годы ВОВ. Всем героям - венок Славы и вечная Память! Наше дело правое, Победа будет за нами!