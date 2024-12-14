Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО

Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО

Довелось, к сожалению, и нашему поколению жить во времена, когда ежедневно севершаются подвиги и появляются новые Герои.

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Комментарии
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Natali
Победа обязательно будет за нами! 💔
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21 час.
Жанна Чешева
Спасибо! Ждём!!! Верим в наших ребят!
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21 час.
ВераВерная
Очень хорошее дело - выставки, аллеи памяти, галереи с портретами наших героев! Спасибо организаторам и учредителям. Мы должны сохранить память об этой военной операции, о том, что было в годы ВОВ. Всем героям - венок Славы и вечная Память! Наше дело правое, Победа будет за нами!
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16 час.

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