«Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге»

Колумбийский футболист «Зенита», один из лидеров и лучших бомбардиров петербургского клуба Матео Кассьерра в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал о подготовке ко второй части сезона, серьезном обновлении состава, конкуренции с Александром Соболевым, а также о надеждах сыграть на ЧМ-2026.