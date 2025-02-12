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«Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге»

«Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге»

Колумбийский футболист «Зенита», один из лидеров и лучших бомбардиров петербургского клуба Матео Кассьерра в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал о подготовке ко второй части сезона, серьезном обновлении состава, конкуренции с Александром Соболевым, а также о надеждах сыграть на ЧМ-2026.

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