Более 80 регионов участвуют в проекте оздоровления рек и озер. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, пишет «Парламентская газета» .
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