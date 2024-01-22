Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов в ближайшее время может заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ из-за резко ухудщающегося положения на фронте.
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