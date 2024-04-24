Барды Татьяна и Сергей Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ

Известные советские барды Татьяна и Сергей Никитины решили отказаться от участия в музыкальном фестивале «Возраст счастья», который пройдет в мае в Черногории, после обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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