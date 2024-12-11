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Депутат Ветров предложил внедрить единые правила запуска фейерверков

Депутат Ветров предложил внедрить единые правила запуска фейерверков

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил внедрить единые правила запуска фейерверков.

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