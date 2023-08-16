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Кабачки больше не жарю. Нашла рецепт вкуснее и полезнее: этот трюк покорил сотни хозяек

Кабачки больше не жарю. Нашла рецепт вкуснее и полезнее: этот трюк покорил сотни хозяек

Многим кажется, что кабачки являются неинтересным и не вкусным овощем. Некоторые считают, что кабачки всегда росли на территории нашей страны и всей Европы в целом.

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