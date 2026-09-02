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Царьград

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JUPOL потребовал отставки министра МВД Испании из-за мигрантов

JUPOL потребовал отставки министра МВД Испании из-за мигрантов

Крупнейший профсоюз Национальной полиции Испании (JUPOL) требует отставки министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки и других должностных лиц из-за кризиса с мигрантами в Сеуте.

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