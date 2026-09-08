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Татар-информ

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Школьникам РТ летом платили до 61 тыс. рублей: где и кем работали подростки

Школьникам РТ летом платили до 61 тыс. рублей: где и кем работали подростки

За лето специалисты кадрового центра «Работа России» РТ помогли найти работу более 11,7 тыс. школьникам в возрасте от 14 лет.

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