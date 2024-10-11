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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о вратарях СКА: «Чтобы играть – надо играть. Что определяет возраст? Сколько лет вратарю, который выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне?»

В прошедшем матче с минским «Динамо» (2:4) СКА заявил вратарей Артемия Плешкова и Егора Заврагина. – Насколько опасно заявлять на матч одного вратаря, которому 21 год, а второго, которому 19.

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