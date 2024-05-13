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Факт. И не только до Польши. Все причастные ответят и оплатят этот вонючий банкет

Факт. И не только до Польши. Все причастные ответят и оплатят этот вонючий банкет

**** Я Za - а Vы ? .

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Комментарии
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Natalija Osminina
Теперь по второму вопросу.  Вам уже и Песков, и Путин и Лавров говорили, что СВО остановится на освобождении 4-х областей и начнется торг по поводу выполнения Западом &quot;Путинского &quot;неультиматума&quot; за 17 декабря 2021 года, из-за невыполнения которого  американцами и началась СВО. Первые Стамбульские, конечно не дотягивали до ВСЕХ этих требований. Сейчас требования будут  более жесткими. Начало- тоже самое 1. Украина вне НАТО. США уходят с Украины. А дальше 2. НАТО уходит  из Восточной Европы, включая и ГДР.
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2 час.
Natalija Osminina
СВО то началась не столько из-за необходимости помощи ЛДНР, но и необходимости отодвинуть НАТО от западных границ России. Вы забыли что ли? Я только что  писала: За 2 года и 3 месяца  НАТО ПРИБЛИЗИЛОСЬ к границам России на 1265 км. по Финляндии. Плюс вошла Швеция. Приближаясь к западным границам Украины РОССИЯ ПРИБЛИЗИТСЯ К НАТО ЕЩЕ И ПО ГРАНИЦАМ Польши, Венгрии и Румынии. Получается ультиматум Путина выполнен не будет, ситуация уже стала в этом смысле хуже, а при  зачистке всей Украины станет ЕЩЕ ХУЖЕ. В чем тогда смысл людей класть? Ради безумных фантазий таких вот &quot;патриотов&quot; как Вы? Ну, понятно, сумасшедших хоть косой коси. Но наверху, слава Богу, мозги еще есть.
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2 час.
Natalija Osminina
&quot;У тебя,оказывается, изуверский взгляд на противостояние РФ и НАТО&quot;- Ты хочешь ухлопать ПРОСТО ТАК пару миллионов русских парней, а ИЗУВЕРСКИЙ взгляд на противостояние России и НАТО  не у  этого сатанинского мясника, а у меня))) Абсолютное безумие.
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2 час.

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