Факт. И не только до Польши. Все причастные ответят и оплатят этот вонючий банкет

Natalija Osminina Теперь по второму вопросу. Вам уже и Песков, и Путин и Лавров говорили, что СВО остановится на освобождении 4-х областей и начнется торг по поводу выполнения Западом "Путинского "неультиматума" за 17 декабря 2021 года, из-за невыполнения которого американцами и началась СВО. Первые Стамбульские, конечно не дотягивали до ВСЕХ этих требований. Сейчас требования будут более жесткими. Начало- тоже самое 1. Украина вне НАТО. США уходят с Украины. А дальше 2. НАТО уходит из Восточной Европы, включая и ГДР.

Natalija Osminina СВО то началась не столько из-за необходимости помощи ЛДНР, но и необходимости отодвинуть НАТО от западных границ России. Вы забыли что ли? Я только что писала: За 2 года и 3 месяца НАТО ПРИБЛИЗИЛОСЬ к границам России на 1265 км. по Финляндии. Плюс вошла Швеция. Приближаясь к западным границам Украины РОССИЯ ПРИБЛИЗИТСЯ К НАТО ЕЩЕ И ПО ГРАНИЦАМ Польши, Венгрии и Румынии. Получается ультиматум Путина выполнен не будет, ситуация уже стала в этом смысле хуже, а при зачистке всей Украины станет ЕЩЕ ХУЖЕ. В чем тогда смысл людей класть? Ради безумных фантазий таких вот "патриотов" как Вы? Ну, понятно, сумасшедших хоть косой коси. Но наверху, слава Богу, мозги еще есть.