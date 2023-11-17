Те, кто шагает в общем строю, слепо подчиняются принципу: если все так думают и так делают, значит, это правильно.

На этом принципе, собственно, и держится социум, однако справедлив он далеко не всегда.Рост дегенеративных заболеваний, например, совершенно четко статистически коррелируется с появлением и развитием новых технологий приготовления пищи, таких как консервирование, рафинирование и всевозможные виды химической обработки.
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