Те, кто шагает в общем строю, слепо подчиняются принципу: если все так думают и так делают, значит, это правильно.

На этом принципе, собственно, и держится социум, однако справедлив он далеко не всегда.Рост дегенеративных заболеваний, например, совершенно четко статистически коррелируется с появлением и развитием новых технологий приготовления пищи, таких как консервирование, рафинирование и всевозможные виды химической обработки.