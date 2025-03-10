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Царьград

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Юлиан Репке: если не взорвать, Россия использует трубопроводы для нападения на ЕС

Юлиан Репке: если не взорвать, Россия использует трубопроводы для нападения на ЕС

Немецкий обозреватель назвал "военным переворотом" операцию в Судже.Обозреватель Bild Юлиан Репке на полном серьезе призвал взорвать все газопроводы, ведущие из России в страны ЕС: "Россия использует эти трубы для переброски солдат и оружия на запад.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Ребята не просто герои, они СУПЕРГЕРОИ!!! Но почему они почти 4 дня ждали отмашку на на начало штурма?!Низжайший поклон всем и каждому штурмовику!!!
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19 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
обделался,фашисткая морда?
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13 час.
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