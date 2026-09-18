БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Британия разбегается? «Разъединенное Королевство» по Кириллу Дмитриеву — дождемся ли распада Великобритании

Британия разбегается? «Разъединенное Королевство» по Кириллу Дмитриеву — дождемся ли распада Великобритании

Лондон теряет «домашние нации»: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия просят права на референдум Юрий Енцов Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Специальный представитель российского президента Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством», обыграв официальное название этой страны Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

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