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Страна и люди

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Спасатель назвал причину продолжения поисков Усольцевых

Спасатель назвал причину продолжения поисков Усольцевых

Поиски пропавшей семьи Усольцевых продолжаются спустя год после исчезновения. Об этом заявил спасатель и координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

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Новый комментарий от пользователя
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Модест

Какой-то важный секрет спёрли эти Усольцевы, не иначе.  И следакам важно знать, ушло это дальше или осталось в тайге с трупами. Другой причины поисков не наблюдается. Дорогое это удовольствие - годами шариться по тайге целым поисковым отрядом из-за принципа похоронить чьи-то косточки.